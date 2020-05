Dirección de Educación en Valle, pide tranquilidad a padres de familia por cierre de ciclo escolar

-Dijo que el personal docente está consciente de la situación económica que atraviesan las familias, por lo que indicó que la preocupación por los gastos de fin de curso, es lo que menos importa.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- El Director de Educación en Valle Nacional Ángel Mario Aragón López, pidió tranquilidad a los padres de familia que están con la incertidumbre de que va a suceder con el ciclo escolar tras detenerse las labores debido a la contingencia y dijo que las clases no están perdidas, debido a que llevan avanzados un 70% a lo que corresponde el plan educativo.

Señaló que no tienen por qué preocuparse por lo gastos que se generan ante las clausuras o fin de cursos, ya que mencionó que el personal docente conoce la situación económica por la que están pasando las familias de este municipio y dijo que la prioridad en este momento, es buscar los mecanismos para que se pueda concluir el ciclo escolar sin poner en riesgo al alumnado, pero se están coordinando para que los niños y jóvenes puedan tener su boleta y continuar con sus estudios.

En lo que respecta a los niveles medio superior y superior, explicó que se deben rediseñar las estrategias educativas en esos niveles, ya que indicó que no hay condiciones para que regresen a clases debido a que muchos de los alumnos vienen de otros lugares y en el caso de la Universidad, dijo que vienen de otros estados por lo que consideran que no es viable que puedan continuar con el periodo escolar ante esta situación.

Por último manifestó que están a la espera de un decreto por parte del IEEPO para determinar la situación que prevalece en el terreno educativo de Oaxaca y explicó, que en algunos estados ya dieron por terminado el ciclo, sin embargo en los Estados del Sureste aún no han hecho esta declaratoria debido a que la Contingencia en esa zona inició después y aún no ha llegado a su pico máximo por lo que pidió a los padres estar atentos de los comunicados oficiales en torno a la educación.

