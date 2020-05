Confirman primer caso de Covid en Magdalena Tequisistlán y toman medidas urgentes

-Habrá toque de queda a partir de las 8 de la noche

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El H. ayuntamiento de Magdalena Tequisistlán, emitió un comunicado en el que a partir de que se confirmara el primer caso de covid-19, se tomarán medidas urgentes en este municipio de la región Istmeña.

Entre las medidas que se tomarán, se prohibirá el paso a personas ajenas a la población incluyendo a vendedores externos, habrá toque de queda a partir de las 8 de noche hasta las 5 de la mañana, queda prohibido el comercio de vendedores ambulantes, así como también se permitirá la salida de la población a una persona por familia y solo por necesidades urgentes.

Así mismo seguirán las medidas anteriormente tomadas, y hacen un llamado a la población para actuar de manera responsable, y de no acatarse las recomendaciones serán acreedores de una sanción de acuerdo a la Ley.

