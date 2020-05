CEPCO inicia protocolos por sistema de baja presión

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de mayo de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que se ha iniciado el protocolo de alertamiento por el sistema de baja presión que se localiza a 605 km. al sur-suroeste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino indicó que la zona de baja presión al sur de Chiapas con 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas podría afectar con un grado de 90% de probabilidad a municipios del Istmo, Costa y Sierra Sur.

Derivado de lo anterior, la CEPCO solicita mantenerse informada a la navegación marítima sobre aguas del Golfo de Tehuantepec y línea de costa por oleaje elevado de los avisos especiales que emite la dependencia, sobre la evolución del sistema.

Así mismo indicó que este sistema reforzará el temporal de lluvias en el estado de Oaxaca, por lo que se recomienda a la población en general particularmente en la línea de costa por lluvias, viento y oleaje elevado (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Cabe destacar que cada seis horas se estará emitiendo un comunicado para informar a la población el seguimiento del fenómeno hidrometeorológico.

