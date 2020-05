Unión de Payasos Unidos organizan colecta para ayudar a personas necesitadas

-Piden a la gente que done víveres y medicamentos para entregarlo a quienes se quedaron sin trabajo o sin ingresos por la pandemia



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Unión de Payasos por Oaxaca, organizarán un show para recolectar víveres y donarlos a las personas que más lo necesiten y de esta manera agradecer a la gente que los contrata para fiestas, activaciones y eventos especiales.



Este show se realizará este domingo 31 de mayo a las cinco de la tarde y se transmitirá por la página de facebook “Payasos del zócalo de Oaxaca”, la dinámica será la de un espectáculo de circo con números variados para entretener a quienes sigan la transmisión.



Las personas que deseen apoyar con sus donativos, podrán llevar víveres y medicamentos, pues el objetivo es poder ayudar a todos los sectores como a niños con cáncer, personas de la tercera edad, además de ayudar a integrantes del gremio de payasos que lamentablemente la están pasando mal durante esta emergencia sanitaria.



Una de las razones por las cuales decidieron organizar este evento, es porque el tiempo de confinamiento y de la jornada nacional de sana distancia se ha ido prolongando y mucha gente no tiene la posibilidad de generar ingresos, sobre todo porque la situación económica antes de la pandemia era complicada y ahora se ha agravado.



La Unión de Payasos por Oaxaca dijo que varios comerciantes se han sumado a esta iniciativa, los centros de acopio serán algunos de estos comercios, asimismo dijeron que de esta forma se ayuda a las personas a que no salgan de sus casas para ir a buscar el sustento.

