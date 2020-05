Tras enfrentamiento armado, detienen a tres sujetos en Tuxtepec

-Derivado de un tiroteo a la base militar de Tuxtepec por individuos sospechosos, se inicia persecución y termina con un enfrentamiento en fracc: Playa de Mono.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. –Tres sujetos presuntamente delicuentes fueron detenidos al medio día de este martes en las inmediaciones de la colonia Playa de Mono de esta ciudad, tras una persecusión que se inició en la Base Militar y terminó en esa colonia informaron fuentes policiacas.

Los hechos ocurrieron alrededor de medio día cuando individuos al parecer rafaguearon las instalaciones militares ubicadas en la colonia Jardines del Arroyo, provocando una persecución de militares y la Guardia Nacional por la carretera Tuxtepec-Cerro de Oro, hasta terminar en la unidad habitacional Playa de Mono.

Ahí se registró también un enfrentamiento entre los elementos policíacos y militares, con los presuntos delincuentes, situación que alarmó a los habitantes de esa colonia que generalmente se destaca por se tranquila y apartada del casco urbano de la ciudad.

Como resultado de este fuerte operativo en este fraccionamiento, se logró la detención de tres sujetos, los cuales responden a los nombres de, H. E. L. R. de 28 años, M. A. O. C. de 24 años, M. P. A. de 26 años aproximadamente, para trasladarlos posteriormente al área correspondiente.

Esto genero crisis en muchos habitantes de Playa de Mono ante el gran número de elementos policíacos que aun mantenían, el resguardo de la colonia en busca de más sospechosos ante lo ocurrido en la base militar de Tuxtepec.

