Tiran cabeza con narcomensaje y más tarde localizan el cuerpo en Matías Romero

-Pobladores fueron los que dieron aviso a las autoridades del macabro hallazgo en el monumento del trenecito y más tarde fue localizado un cuerpo decapitado en una comunidad vecina.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oax.– En la glorieta del conocido monumento del “trenecito” ubicada en la carretera transístmica 185 a la entrada de Matías Romero Avendaño perteneciente al Istmo de Tehuantepec, fue hallada la cabeza de un varón acompañada de un narcomensaje.



Este mensaje escrito en cartulina verde, revelaba el supuesto nombre de la persona a quién pertenecía la cabeza, Elieser, así como también se leen las amenazas a diferentes personas, incluyendo a la policía municipal, hasta el lugar autoridades dieron arribo para preservar la escena, mientras se llevaban a cabo las pesquisas en relación al descubrimiento y rápidamente montaron un fuerte operativo alrededor de la zona.



Durante el transcurso del día, elementos de la policía estuvieron realizando recorridos de seguridad, sobre las entradas y salidas al municipio de Matías Romero Avendaño, lo que dio como resultado, el hallazgo de un cuerpo decapitado, con notables huellas de tortura y maniatado sobre un camino de terracería que conduce a la población de “Las Cruces” en el Barrio de La Soledad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario