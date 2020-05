Suspenderán servicio en palacio de Jalapa de Díaz, tras casos confirmados

-El Presidente no descartó que haya más contagios en el municipio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras dar a conocer que el municipio de San Felipe de Díaz, ya hay casos dos confirmados de covid hasta este lunes, el Presidente Municipal Jesús García, dio a conocer que habrá algunas medidas de seguridad entre éstas que se suspende la atención en el palacio municipal.

Explicó que hay más casos sospechosos y que también existe una posible defunción por covid, y aunque hicieron todo lo posible para no tener casos, no pudieron evitarlo por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse y a informar en caso de que presenten síntomas.

“La gente aún no acepta que sea propiamente el virus, si llegan a presentar síntomas, por favor repórtenlo, nosotros vamos estar al pendiente de los aviso que nos den”, agregó.

Esto provocó que determinaran que no haya atención al palacio municipal al menos que sea algo urgente, y destacó que seguirán con las diversas medidas y que próximamente las van a dar a conocer.

Pero además puntualizó que estarán informando a la población los casos que se vayan presentando, y así se vaya creando conciencia de los ciudadanos sobre todas las medias que deben de seguir.

