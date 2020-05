Regresa Ley Seca en Huatulco por mal comportamiento de sus habitantes

-A partir de este martes se prohibirá la venta de bebidas embriagantes de todo tipo

Redacción

El gobierno municipal de Santa María Huatulco, emitió un comunicado la tarde de este martes, en el cual señalan la reactivación de la ley seca en este municipio, esto debido al comportamiento de los ciudadanos, después de que esta fuera suspendida en días pasados.

Dicho comunicado, señala que a partir de este martes se prohibirá la venta de bebidas embriagantes de todo tipo, esto con el fin de guardar el orden fuera y dentro de los hogares, así mismo, esto seguirá hasta que el cabildo determine su modificación o conclusión.

Por otra parte, se determinará una sanción de acuerdo a la Ley a aquellas personas que sean sorprendidas vendiendo, consumiendo o que ya se encuentren en estado de ebriedad, así como también a las personas que sean sorprendidas ingresando estas bebidas en los filtros de sanidad.

Por último, en el comunicado el gobierno de Huatulco, también hace mención que están prohibidas las reuniones familiares, de amigos o cualquier convivió, que congregue a las personas, ya que en estas puede propagarse el virus.

Cabe mencionar, que el pasado 18 de mayo, había sido anunciada la suspensión parcial de esta Ley en el municipio, ya que se permitía la venta de alcohol los días lunes, miércoles y viernes, sin embargo en los días que duró, se tenían reportes de que las filas eran demasiado largas para la compra de estas bebidas y no se respetaban los protocolos sanitarios.

