Presenta titular de Sefin denuncia ante FGEO por suplantación de identidad

Oaxaca, Oaxaca.- Ante las denuncias de diversas autoridades municipales de Oaxaca, quienes recibieron por la red social de Facebook y mediante el número telefónico 966-110-0285, mensajes de personas que sin escrúpulos utilizaron ilegalmente mi nombre y cargo como titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado pretendiendo engañarlos con supuestos recursos autorizados por el Gobernador, he decidido presentar formal denuncia ante la autoridad correspondiente.

El propósito es evitar que autoridades y/o particulares sean víctimas de extorsión o fraude por parte de este tipo de delincuentes que tanto daño causan al país.

Por ello, el día de ayer a través del Procurador Fiscal de la entidad, presenté la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, asentada en la Averiguación Previa 16735/FVCE/OAXACA/20, por los delitos de suplantación de identidad y usurpación de funciones públicas en contra de quien o quienes resulten responsables tanto material como intelectualmente, con el fin de llevar hasta sus últimas consecuencias esta investigación y combatir la extorsión de autoridades municipales o de cualquier otra naturaleza.

El día de mañana ante la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano representado por todos los Secretarios de Finanzas y de Hacienda del país, de la cual soy miembro formal y activo, presentaré también esta situación para prevenir que esto ocurra en el resto de las entidades federativas y alertar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre esta problemática.

Aprovecho para reiterar a todas las autoridades municipales y a la ciudadanía en general que el conducto oficial con el titular y personal de la Secretaría de Finanzas son las oficinas centrales ubicadas en el complejo del Centro Administrativo y Judicial “Gral. Porfirio Díaz Mori, Soldado de la Patria”, Edificio Saúl Martínez (Ciudad Judicial), así como la línea telefónica 951-501-6900, extensiones 23392 y 23393.

Finalmente quiero enfatizar que el ejercicio legal y transparente de los recursos públicos de la federación y los propios del estado es premisa en la administración que encabeza el Gobernador, Mtro. Alejandro Murat Hinojosa, por lo que cualquier acto que atente contra esta determinación siempre será denunciado por la vía judicial correspondiente.

Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón

Secretario de Finanzas

Gobierno del Estado de Oaxaca

