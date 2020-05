Oaxaca, Tuxtepec y Huajuapan con alto contagios dos semanas más: Susana Harp

-Pidió cuidarse para evitar más contagios en los próximos días

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La senadora con licencia, Susana Harp, dio a conocer a través de sus redes sociales que durante dos semanas más la capital del estado y la zona conurbada, así como otros dos municipios más seguirán con el alto número de contagios durante dos semanas más.

La Encargada de fungir como enlace entre el gobierno federal y estatal, twitteó “Las autoridades sanitarias nos indican que la Ciudad de Oaxaca y la zona conurbada, Tuxtepec y Huajuapan estamos con mayor contagio y duraremos así alrededor de dos semanas, así que a cuidarnos más y subir nuestro sistema inmunológico”.

Y es que posterior al anunció que hizo hace dos semanas el Gobernador Alejandro Murat en donde señaló que más de 200 municipios no tenían casos, el número de contagios ha incrementado y lo que provocará que durante dos semana más se sigan reportando cifras altas en varios municipios del estado.

Además, esto llevará a que el estado de Oaxaca no pueda regresar a la nueva normalidad de manera pronta, y que se sigan con todas las medidas de seguridad e higiene entre las que destacan el uso del cubre bocas, la sana distancia pero sobre todo quedarse en casa.

Cabe hacer mención que hasta este martes la cifra supera los mil contagios en todo el estado.

