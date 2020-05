Más de 2 mil tuxtepecanos con prórroga, debido a que no actualizaron su INE

-Estas son las credenciales que tenían la terminación 2019, y que vencieron el 1 de enero de este año

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El primero de enero de este año, vencieron las credenciales con terminación 2019, y debido a que muchos ciudadanos no lograron actualizarla, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió dar una prórroga para estos ciudadanos, siendo en este Distrito Federal que 2 mil 993 personas que no han renovado su credencial, y que tendrán este plazo.

El Vocal del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital del INE, Roberto Granillo Ayala, señaló que este corte es hasta el 30 de abril, por lo tanto estas 2 mil 993 personas, que en un principio fueron dadas de baja, y que debido a que todos los módulos cerraron, se les dio la prórroga hasta el 1 de septiembre.

En caso que estos ciudadanos no la tramiten hasta esa fecha, serán dados de baja nuevamente y por lo tanto no podrán utilizarla como identificación, y mucho menos para realizar algunos trámites.

El Vocal, puntualizó además que el consejo general del INE decidió dar constancias digitales a los ciudadanos que pierdan su credencial y necesitan realizar un trámite, y es a través de la pagina oficinal del INE, se baja un formato que se rellena a mano, le toma un fotografía o se escanea y se envía en un correo electrónico, y posteriormente esperar la constancia.

Será en un plazo de 3 a 5 días que reciban la constancia y la cual tendrá una vigencia de 3 meses, por lo tanto al estar validada por un código, podrá ser utilizada para realizar cualquier trámite.

