Instalan filtros en accesos de San Antonio de la Cal

-Al corte del 26 de mayo, este municipio de la región de los valles centrales acumula 33 casos positivos de Covid-19

Mario Romero

San Antonio de la cal, Oaxaca.- El gobierno municipal en coordinación con autoridades sanitarias, han instalado filtros sanitarios en los accesos de la población, con la intención de disminuir el riesgo de contagio de Covid-19, sobre todo porque este municipio de los valles centrales registra 33 casos positivos al corte del 25 de mayo.

Una de las principales preocupaciones de las autoridades de San Antonio de la Cal, es que la ciudad de Oaxaca de Juárez, ha tenido un incremento en el número de casos positivos muy rápido, pues la estadística marca que la capital oaxaqueña tiene 276 casos positivos de Covid-19.

Las personas que se encuentran en este filtro sanitizante, piden a automovilistas y al transporte público, que utilicen en cubre bocas, les aplican gel antibacterial y les informan sobre las medidas que deben realizar para evitar contagiarse de esta enfermedad que al corte del 26 de mayo, registra 1070 casos positivos y 107 defunciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario