Habitantes de San José del Progreso, Ocotlán, amenazan con agredir a paciente con covid

-El administrador Roberto Cabrera y la Secretaría de Gobierno, intervienen para mantenerlo en casa y proveerlo de alimento

-Su hija tiene leucemia, y él es asintomático

Graciano Gómez

Oaxaca, Oax.- Habitantes de la comunidad de San José del Progreso, municipio de Ocotlán, han amanezado con agredir al primer paciente con covid19 que ha dado positivo en esa comunidad, por lo que el administrador de ese municipio, Roberto Cabrera y la Secretaría General de Gobierno han intervenido para que se mantenga en su casa en cuarentena sin afectar a la comunidad.

Entrevistado vía telefónica, el paciente con siglas E.E., explicó que el pasado 15 de mayo se hizo la prueba porque de forma obligatoria en la minera de ese lugar les los analizaron a todos los trabajadores, y de esa forma se dio cuenta que era positivo covid, pues hasta este momento no ha presentado ningún sintoma.

Para confirmar, al día siguiente se le realizó otra prueba en la ciudad de Oaxaca en los laboratorios Juárez, y el domingo le dieron el mismo resultado de positivo, pero al conocerse la noticia en la comunidad, explicó que ha sabido de la intención de algunas personas de agredirlo.

Durante la entrevista no quiere abundar mucho en esas amenazas que han corrido en el pueblo, pues dice que teme por su seguridad, pero explica que desde que salió positivo se encuentra aislado en su casa, incluso sin contacto con su familia pues tiene una hija que esta enferma de leucemia y teme contagiarla, por lo que llamó a la población de San José del Progreso a recapacitar sobre la intención de agredirlo, pues aseguró que él no anduvo buscando el virus y tampoco esta contagiando a nadie.

Explicó que es muy probable que se haya contagiado al llevar en dias pasados al hospital a su hija para que recibiera la medicación correspondiente a su tratamiento, porque ningún otro trabajador de la minera ha dado positivo, además de que esa empresa dejó de operar un mes por la contingencia.

El entrevistado agradieció a Anuar Mafud y al administrador Roberto Cabrera, quienes le proporcionan todo lo necesario en cuanto a comida y otros insumos para mantenerse en su casa, tanto él como su familia y de esa forma no seguir la linea de contagio.

Comentó que le hubiera gustado recibir el apoyo de su comunidad y no las amenazas que ha recibido porque consideró que nadie se merece esa enfermedad, sin embargo ha sido amenazado no sólo él sino tambien su familia, pues consideran que tambien estan positivos, cosa que no es así, ya que vigilan a su hija que padece de leucemia.

No es la primera ocasión que se dan agresiones contra personas enfermas o contra médicos y enfermeras que enfrentan el coronavirus en la entidad, debido a que mucha gente piensa que van a llegar a contagiarlos a sus lugares de residencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario