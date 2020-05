Gobierno de Tuxtepec impulsa reactivación económica con inversión en obra pública

-El regreso a la Nueva Normalidad generará empleo temporal en beneficio de las familias del municipio

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno de Tuxtepec impulsa responsablemente la reactivación económica a través de la inversión en obra pública en el municipio, preparando un programa de empleo temporal para el regreso a la Nueva Normalidad, anunció el presidente municipal, Fernando Bautista Dávila.

Señaló que para lograr este objetivo de las 44 obras que aprobó el Cabildo 4 de ellas del rubro de pavimentación asignadas a las comunidades de Benemérito Juárez, Bethania, Camelia Roja y Santa Úrsula, se ejecutarán por Administración con una inversión total de 4 millones 139 mil pesos con 67 centavos, con el propósito de crear y activar el empleo temporal entre los habitantes de esos lugares que serán beneficiadas para generarles ingresos económicos y propiciar una derrama de recursos.

Enfatizó que por indicaciones del Gobierno Federal a partir del 01 de junio del 2020 la industria de la construcción se convierte en un giro esencial y, de confirmarse este anuncio en la región, con responsabilidad y medidas de prevención se comenzará a reactivar la economía en el municipio de Tuxtepec a través del empleo temporal, pero además las obras que serán licitadas y que estarán en manos de las constructoras también van a generar empleados en beneficio de muchas familias.

Expuso que los habitantes de colonias y comunidades que serán beneficiadas, y demás personas interesadas, podrán solicitar el empleo temporal vía telefónica a las oficinas de las direcciones de Obras Públicas, Atención Ciudadana y Desarrollo Social, se creará un portal con el padrón de inscritos y de esta manera poder tener una lista de raya de quienes se verán favorecidos con este programa.

“El propósito es destinar de 20 a 25 millones de pesos del presupuesto del ejercicio fiscal 2020 del rubro de obra pública para otorgar empleo temporal y así ayudar a las familias a que cuenten con recursos para el sustento a sus hogares.

Fernando Bautista Dávila afirmó estar convencido de que Tuxtepec saldrá delante de este problema sanitario en el que se encuentra por la pandemia que aqueja a casi toda la ciudad. “Vamos a salir adelante por nuestra tierra, por nuestras comunidades, estaremos siempre del lado de la gente”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario