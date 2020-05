Exhorta Irineo Molina a ayuntamientos a invertir en obra pública

-El funcionario visualizó algunas acciones para mejoramiento de carreteras que conducen a comunidades y municipios del distrito de Tuxtepec.

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal Irineo Molina Espinoza exhortó a las autoridades municipales a realizar obra pública en sus municipios, como una salida a la crisis económica ocasionada por el COVID-19, misma que se traduce en alquiler de maquinaria, adquisición de materiales y contratación de mano de obra, que sin lugar a dudas mejorara las condiciones económicas de muchas familias.

En reunión se informó que lo comprometido en aportaciones y participaciones federales se entregó de manera oportuna a los municipios, y estos deben ser utilizados para la contratación de obra pública, preferentemente en aquellos que requiera mano de obra de la localidad.

