En Oaxaca se confirman 8 nuevos decesos y 39 nuevos casos más por covid

-Tuxtepec no presenta nuevos contagios, se mantienen 31 casos activos

Tuxtepec, Oaxaca.- La entidad oaxaqueña registra 8 nuevos decesos por covid-19, se reportan 39 nuevos casos confirmados y 484 sospechosos.

Al corte de este martes, la ciudad de Tuxtepec no registró nuevos casos ni decesos, se mantiene con 31 casos activos, para un total de 97 casos positivos.

Mientras que los demás municipios pertenecientes a la Cuenca del Papaloapan como Acatlán de Pérez Figueroa reporta 1, Loma Bonita 5, Jalapa de Díaz con 2, Chiltepec 1, Ojitlán 5, Soyaltepec 2, Ixcatlán 1 y Jacatepec 1, casos positivos de covid.

En la capital del estado hay 21 nuevos casos positivos y 2 nuevos fallecimientos por COVID-19. Con un total de 297 casos y 20 defunciones.

Las estadísticas por municipios son:

Huautla de Jiménez, su quinto caso positivo por COVID-19.

Ixtlán de Juárez, reporta su segundo caso positivo por COVID-19.

Santa María Atzompa, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 54 casos y 06 defunciones.

Tlalixtac de Cabrera, reporta su cuarto caso positivo por COVID-19.

Santa Lucía del Camino, 03 nuevos casos positivos y su primer fallecimiento. Total 38 casos y 01 fallecimiento.

San Sebastián Tutla, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 15 casos.

San Antonio de la Cal, reporta su sexto fallecimiento. Total 33 casos y 06 defunciones.

Santa Cruz Xoxocotlán, reporta 03 nuevos casos positivos por COVID-19 y 03 nuevos fallecimientos. Total 72 casos y 08 defunciones.

San Bartolo Coyotepec, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 16 casos y 01 defunción.

Ocotlán de Morelos, 02 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 04 casos y 01 defunción.

Así mismo se reporta el aumento a 252 contagiados del personal de salud, entre médicos y enfermeras.

Los Servicios de Salud de Oaxaca, aseguran que el estado está por entrar al pico más alto de la pandemia, por lo que alertan a la población para que de manera responsable refuerce las medidas sanitarias para mitigar los contagios.

