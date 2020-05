El 28 y 29 de mayo próximo se realizará el pago de nómina vía cheque, informa el IEEPO

-Como lo ha venido realizando la institución, el proceso continuará por bloques, siguiendo los protocolos sanitarios y de seguridad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de mayo de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), informa que el pago correspondiente a la quincena 10 de este año, de las y los trabajadores al servicio de la educación que cobran en la modalidad de cheque, se realizará durante los días 28 y 29 de mayo próximo.

Como se ha venido efectuando en ocasiones anteriores, acorde a las medidas decretadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y conforme a las indicaciones del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, tomando en cuenta la situación actual por el momento de mayor riesgo de contagio del Covid-19, se reforzará el protocolo sanitario y de seguridad para proteger la salud de las personas que acudan, a quienes se pide, por higiene, llevar su propio cubrebocas y bolígrafo personal.

En el caso de las y los trabajadores de los Valles Centrales, en la pagaduría de San Felipe del Agua la entrega de cheques comenzará el jueves 28 de mayo conforme al calendario organizado por inicial del primer apellido. De esta forma, de la A a la C, corresponderá el horario de 8:00 a 10:30 horas; de la letra D a la G, de 11:00 a 12:30 horas y de la H a la L de 13:00 a 15:00 horas.

El viernes 29 de mayo, de 8:00 a 10:30 horas se atenderá de la M a la Q; de 11:00 a 12:30 horas de la S a la V y finalmente de las 13:00 a 15:00 horas corresponderá al bloque R, T, U, W, X, Y, Z.

A fin de efectuar de forma más ágil la atención, la autoridad educativa en la entidad habilitó, en la pagaduría de San Felipe del Agua, ventanillas especiales para el pago de pensión alimenticia y cheques de anteriores quincenas.

En el interior del estado, el procedimiento se efectuará respetando los mismos protocolos sanitarios en las diferentes pagadurías los mismos días 28 y 29 de mayo , en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Es necesario presentar la copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

Unidos en la sana distancia, nos cuidamos todas y todos.

