“Cuadernos de Dibujo”, tercera exposición virtual de la CCO

-El trabajo de la Maestra Siegrid Weise formará parte de la tercera exposición virtual de la CCO.

Comunicado

Siguiendo con las actividades culturales para acompañar la Jornada de Sana Distancia, la Casa de la Cultura Oaxaqueña realizará su tercera exposición pictórica virtual con “Cuadernos de Dibujo” de la artista Siegrid Wiese.

Las 25 piezas que forman esta exposición virtual son una recopilación del trabajo que Siegrid ha desarrollado en las sesiones de Dibujo con Modelo, proyecto que ha trabajado a lo largo de más de 10 años y que se realizaba en sesión semanal en la Casa de la Cultura Oaxaqueña.

Al respecto la titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), Karla Villacaña Quevedo, expuso la relevancia de acercar el arte desde el plano virtual lo que permite llevarlo hacia cualquier dispositivo móvil haciendo más amable el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Destacó que así como esta actividad, se han implementado otras más cumpliendo con la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de llevar el arte y la cultura para las familias oaxaqueñas, toda vez que los espacios como la Casa de la Cultura Oaxaqueña permanecen cerrados a las actividades públicas.

Por su parte el Director General de la CCO, Emilio de Leo Blanco, agradeció la contribución de las y los artistas como Siegrid Wiese y comentó que con el uso de las tecnologías el arte viaja hasta donde uno necesita que lo haga para mostrar el patrimonio que se tiene y permitiendo que los ciudadanos interactúen con cada obra.

Para Weise, “Cuadernos de Dibujo” es la primera mirada del artista en la composición de su obra, “parte fundamental en el desarrollo de la pieza, ejercicio de una riqueza plástica y profunda, el esbozo que será trasladado a la pintura a la escultura o a la gráfica”, expresó.

La artista destacó la importancia de la difusión de la cultura y el arte en estos momentos de confinamiento, siendo fundamental en el crecimiento espiritual, la estabilidad emocional y el amor; en ese sentido agradeció a la Casa de la Cultura Oaxaqueña la invitación a formar parte de este proyecto virtual que considera un acierto en la promoción cultural.

Estos “Cuadernos de Dibujo” fueron recreados con plumones, acuarela, tinta china, grafito, bolígrafo y pigmentos. Serán exhibidos de manera virtual a partir del jueves 28 de mayo 2020 a las 19:00 horas en el portal de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, al que se puede acceder desde la dirección www.oaxaca.gob.mx/cco y estará vigente hasta el 17 de junio de este año.

