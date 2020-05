Cierran Telégrafos Tuxtepec, por contingencia; al parecer el Jefe falleció de covid

-Fuentes al interior de la dependencia, informaron que el jefe de la oficina murió el pasado domingo, por covid

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a la contingencia y que en Tuxtepec el número de casos confirmados de covid 19 ha incrementado, durante esta semana cerraron las oficinas de Telégrafos, ubicada en la avenida Carranza y será la próxima semana que reabra nuevamente.

Sin embargo, por fuentes al interior de la dependencia, han informado que el pasado domingo falleció el Jefe de la Oficina en el municipio Rubén Francisco Morán, así mismo detallaron que ingresó al ISSSTE de esta ciudad, con algunas complicaciones respiratorias, sin embargo fue trasladado a Veracruz en donde falleció, con síntomas de covid.

Y tras la muerte del Jefe de la dependencia, a partir de este lunes la Gerencia estatal decidió cerró la oficina en el municipio durante esta semana.

Y es que en esta oficina, se hacían pagos del gobierno federal a cientos de beneficiarios, lo que provocó que en los últimos días hubiera filas enormes, con ciudadanos de varios municipios de la región, la mayoría no obedecía las recomendaciones del sector salud, situación que orillaba a las autoridades municipales a hacer operativos.

El anuncio del cierre de la oficina de Telecomm fue colocado en la entrada, y solo especifica que debido a la contingencia sanitaria cerrarán la oficina del 25 al 29 de mayo.

