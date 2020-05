Cerrarán tres días a la semana mercado Lázaro Cárdenas en la ciudad de Oaxaca

-Este mercado se ubica cerca de la central de abastos, lugar que fue catalogado como foco rojo de contagio

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Por acuerdo entre locatarios, el mercado Lázaro Cárdenas del Río cerrará al público los días lunes, martes y miércoles de cada semana, con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio de Covid-19, en varios locales de este mercado se colocaron anuncios para informarle a la población sobre estos acuerdos.

Esta medida se inició a partir de este lunes de 25 mayo, los días jueves, viernes, sábado y domingo, el mercado abrirá al público en horario de nueve de la mañana a siete de la noche, esta medida se suma a las que ya estaban llevando a cabo como el uso de cubre bocas, gel antibacterial y guardar la sana distancia.

El mercado Lázaro Cárdenas se ubica cerca de la central de abastos, lugar que fue catalogado como un foco rojo de infección por parte de las autoridades de la ciudad de Oaxaca de Juárez y fue este lunes cuando locatarios adheridos a la CATEM, dieron a conocer que varios mercados de la zona cerrarían.

