Anuncia SEGALMEX cierre de centro de acopio, tras culminar la zafra en Valle y sus alrededores

-Aseguran que con este resultado habrá confianza para que los campesinos aumenten su producción al contar con precio de garantía y valor por su producto.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de confirmarse el fin de la zafra donde se recaudaron 1,600 toneladas de maíz, dejando una derrama económica de alrededor de 9 millones de pesos, este marte el centro de acopio anuncia su cierre temporal hasta las próxima cosecha, por lo que invitan a los productores que aún no han entregado sus granos, a que lo hagan, ya que tienen hasta este viernes 29 de mayo para venderlo, así lo informó Elíseo José Pérez encargado de este lugar.

Así también indicó que entre productores de Valle Nacional, Santa María Jacatepec y San José Chiltepec, se logró obtener esta cantidad lo cual dijo que ha sido satisfactorio este proyecto, que va iniciando en beneficio de los mismos productores que ahora cuentan con un precio de garantía que garantiza remuneración para el campesino.

Así también anunció que por ser el primer ejercicio, se detectó error en el sistema, lo que provocó un retraso en el pago a los proveedores por más de 20 días, sin embargo dijo que se ha logrado atender todos los pendientes, por lo que aseguró que al cierre de este centro de acopio habrá cubierto los adeudos en su totalidad para empezar de cero la próxima cosecha.

Señaló que también para los productores de maíz ha sido satisfactorio el contar ahora con este centro de acopio, lo que da confianza para seguir sembrando y sobre todo, que su cosecha cuente con valor agregado muy por arriba de lo que ofrecen los intermediarios por sus cosechas.

Por último abundó que con este resultado da también la confianza al campesino de aumentar su producción en la próxima cosecha, por lo que aseguró que el acopio podría aumentar en la siguiente zafra, ya que indicó que no hay límite de captación de granos para la comodidad de los productores de esta región.

