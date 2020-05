Acuerdan organizaciones y comerciantes nuevos horarios en la central de abastos

-El objetivo es disminuir el riesgo de contagio de Covid-19, debido a que el lugar es considerado foco rojo



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Líderes de organizaciones y comerciantes de la central de abastos, acordaron tomar medidas para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19 y así protegerse y al mismo tiempo a sus clientes y familiares, para ello se elaboró una agenda de los días en que se abrirán los comercios dependiendo del tipo de giro.



El horario que acordaron los líderes y comerciantes quedó de la siguiente manera:



Zona seca trabajará en un horario de 10 a.m. a 6 p.m. solamente los días jueves, viernes y sábados, zona húmeda trabajará en un horario de 8 a.m. a 6 p.m. toda la semana, la zona de pan y comedores trabajara en un horario de 8 a.m. a 6 p.m. toda la semana, el mercado Lázaro Cárdenas trabajara en un horario de 9 a.m a 7 p.m. solamente los días jueves, viernes, sábados y domingos.



La avenida central y la zona de Tepepan, trabajará en un horario de 9 a.m. a 7 p.m. la semana normal a excepción de los negocios que no vendan productos de primera necesidad estos trabajaran solo los días jueves, viernes y sábados, el pasillo verde y/o de contingencias trabajará en un horario de 9 a.m. a 6 p.m. los días jueves, viernes y sabados., las casetas de periférico trabajarán en un horario de 9 a.m. a 7 p.m. toda la semana.



Las bodegas de frutas trabajarán en un horario de 8 a.m. a 7 p.m. toda la semana, los módulos oriente y poniente trabajarán en un horario de 10 a.m. a 6 p.m. toda la semana, maderas mancomunadas trabajará en un horario de 8 a.m. a 6 p.m. toda la semana, la zona de tianguis, mercado de loza, corralón, nejaperos cosijopi y diagonal de mercaderes cerrará a partir del lunes 25 de mayo y reabrirá el día 8 de junio del presente año.



Esta nueva modalidad de trabajo inició este lunes 25 de mayo y se mantendrá hasta nuevo aviso, asimismo todos los comerciantes deberán portar cubrebocas de manera obligatoria, esto con el fin de poder regresar a la nueva normalidad lo antes posible, debemos llevar acabo todas y cada una de las medidas de salud e higiene.

