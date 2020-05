9 municipios de la Cuenca con covid; hospital regional al 100% de su capacidad

-Los casos podrían incrementar en las últimas horas debido a que aún hay 39 casos sospechosos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En la conferencia de los Servicios de Salud de Oaxaca, el Director de Atención Médica Erick Azamar Cruz, señaló que al corte de este lunes el hospital regional de Tuxtepec ya está en el 100% de la ocupación, debido a que en las últimas horas el incremento de casos ha sido considerable.

Y es que de manera general en la región de la Cuenca del Papaloapan, el Jefe Jurisdiccional Moisés Montalvo Asprón, dio a conocer que durante este fin de semana aumentó a un 35% la ocupación hospitalaria en la región.

El viernes tenían un 21% de la ocupación, con 14 casos y este lunes se tienen 23 personas hospitalizadas entre positivos y sospechosos, lo que aumentó del 21 al 35% de la ocupación hospitalaria.

Sin embargo ahora con el reporte que dieron la noche de este lunes, del total de las 65 camas de la región, solo están disponibles las que están en el IMSS y las del ISSSTE.

En lo que respecta a los municipios con casos, este lunes se anexaron Jalapa de Díaz e Ixcatlán, el primer municipio con 2 casos y el segundo con 1 caso, aunado a esto, también reportan casos 5 en Loma Bonita, Soyaltepec con 2 casos.

Así como Chiltepec con 1 caso, Ojitlán con 5, Jacatepec con 1 y la misma cantidad reportan en Acatlán de Pérez Figueroa, lo que suma 9 municipios de la región con casos, ya que Tuxtepec reporta 97, siendo 115 los casos que se reportan en la región.

