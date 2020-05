Víctima de robo denuncia encubrimiento de Fiscalía hacia maestros señalados por este delito

-Dijo que el agente del ministerio público no ha tomado en cuenta las pruebas que ha presentado

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Miguel Ángel López Reyes, quien denunció a unos maestros de haberle robado la cantidad de 150 mil pesos, dio a conocer que existen varias irregularidades en la investigación y por ello sospecha que la Fiscalía está protegiendo a estas personas, pues el denunciado ha dicho que tiene influencias.

Agregó que le informaron que su denuncia fue archivada porque no procede, aún cuando se presentaron las pruebas correspondientes, como ejemplo dijo que cuando él reconoció el dinero que le habían robado, el ministerio público no lo aseguró y ahora no se sabe en dónde o quién se llevó ese dinero.

El agraviado pide que su dinero sea recuperado y reiteró que las autoridades no han tomado en cuenta las pruebas que ha presentado en contra de quienes le robaron sus 150 mil pesos, incluso dijo que las autoridades le pidieron que comprobara que el dinero que le habían encontrado a las personas señaladas era de él.

Y es que de acuerdo a lo dicho por el López Reyes, a estos profesores al momento de detenerlos les encontraron en conjunto alrededor de 86 mil pesos, mismos que no fueron asegurados, situación que se le hizo rara y ahora no se sabe el paredero de dicho dinero.

