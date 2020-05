Tras operativo de seguridad en Temascal detienen a 8 personas armadas

-Entre los detenidos se encontraban 2 mujeres y 6 hombres con armas de distintos calibres.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de mayo de 2020. Como resultado de la Coordinación Biestatal Oaxaca-Veracruz que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) aplica en la región del Papaloapan, personal de la Policía Estatal detuvo a ocho presuntos integrantes de un grupo delictivo que operaba en la zona.

Los hechos se registraron en inmediaciones de la población de Temascal, perteneciente al municipio de San Miguel Soyaltepec; cuando elementos de la Policía Estatal efectuaban recorridos de seguridad y vigilancia.

Al realizarles una inspección de rutina a quienes se identificaron como José N. N., Jesús N. N., Duvan N. N., Héctor N. N., Eugenio N. N., Donato N. N., Floribel N. N. y Modesta N. N., les fueron localizadas armas de fuego de diversos calibres y municiones; motivo por el que se realizó su detención y puesta a disposición ante la autoridad correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La SSPO da cumplimiento a las instrucciones del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de continuar sumando esfuerzos para mantener la paz y tranquilidad en las ocho regiones del Estado y, construir un Oaxaca cada vez más seguro.

