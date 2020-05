“Salud Oaxaqueña”, herramienta digital para informar sobre el COVID-19

-A través de la aplicación de WhatsApp en el número 951 312 31 22 se podrán aclarar dudas y tener información verídica sobre esta enfermedad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de mayo de 2020.- El Gobierno del Estado pone a disposición de la sociedad la herramienta digital “Salud Oaxaqueña”, mediante la cual se pueden mandar mensajes de texto a través de la aplicación de WhatsApp al número 951 312 31 22 para brindar información y aclarar dudas sobre las medidas de prevención e información verídica relacionadas al COVID-19.

Este medio de comunicación automatizado se encuentra disponible los siete días de la semana, las 24 horas y proporciona información actualizada y de fuentes oficiales de salud sobre el coronavirus.

Los usuarios podrán conocer toda la información relacionada con la prevención del contagio, obtener consultas iniciales básicas, diagnósticos previos sobre el COVID-19 para tomar acciones oportunas y aclarar dudas sobre mitos y realidades de esta enfermedad.

Además de conocer las formas de evitar movilizaciones, información de estadísticas y educación masiva e inmediata, así como consejos para un manejo adecuado del estrés ante esta pandemia, entre otros.

La herramienta cuenta con los siguientes módulos para su consulta: ¿Tengo coronavirus?, casos registrados, ¿cómo prevenir?, contactos de Centros de Salud, comunicados oficiales de salud y noticias del tema relacionados de fuentes oficiales. Además se ofrecen los reportes y estadísticas que se generan sobre esta pandemia.

El Gobierno del Estado reitera que durante la actual contingencia sanitaria es urgente intensificar las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19, como son el aislamiento en casa, mantener la sana distancia, el lavado frecuente de manos, la higiene de los hogares, el uso de cubrebocas y de gel antibacterial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario