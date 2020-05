Por ser zona de alto riesgo, cierran cuatro plazas de la central de abastos de Oaxaca

-También se reforzaron los filtros sanitarios que se habían instalado en las inmediaciones del lugar

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Comerciantes de la Central de Abastos de la ciudad de Oaxaca, dieron a conocer que cuatro plazas se mantendrán cerradas, para disminuir los riesgos de contagio de Covid-19, aclararon que algunos comercios de estas plazas abrirán este lunes y martes, debido a que ya trenían su mercancía cortada.

Mostraron imágenes de que se han estado realizando trabajos de sanitización en la central de abastos y que a pesar de ello se suman a los trabajos que están llevando a cabo el gobierno del estado y el gobierno municipal, de reforzar los filtros sanitarios en las inmediaciones del mercado de abastos.

También dieron a conocer que implementarán medidas para disminuir los contagios de Covid-19 que se comenta fueron contagiados en ese lugar, una de estas medidas es acordonar ciertas zonas, todos los trabajadores deberán portar el cubre bocas, guantes y caretas.

Y es que en días pasados el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín comentó que ese lugar está considerado como un foco rojo de infección, por ello se reforzaron los filtros sanitarios en las inmediaciones de la central de abastos, aunque en un principio se rumoraba que una de las opciones era cerrar ese lugar.

Son alrededor ded dos mil comerciantes de la central de abastos los que no se han estado instalando, algunos de ellos abrieron este lunes y martes, debido a que ya tenían cortada su mercancía, asimismo comentaron que hasta el momento el único apoyo que han recibido por parte del gobierno municipal fueron paquetes de cubre bocas y enviar un pipa de bomberos.

