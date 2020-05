Otros 6 decesos y 69 casos más casos de covid para Oaxaca

-Ixcatlán y Jalapa de Díaz reportan sus primeros casos

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Un total de 1,070 casos confirmados, 107 defunciones y 376 casos sospechosos de covid-19, es lo que reportan los servicios de salud de Oaxaca, hasta el corte de este lunes en la entidad.

Así mismo en la Cuenca del Papaloapan reportan 9 casos positivos y una nueva defunción, para un total de 97 casos confirmados y 16 defunciones.

El municipio de Loma Bonita, reporta un nuevo caso positivo por COVID-19, para un total de 5 casos.

Mientras que los municipios de San Pedro Ixcatlán reporta su primer caso de covid-19 y San Felipe Jalapa de Díaz, reporta dos casos positivos.

En la capital oaxaqueña hay 17 nuevos casos positivos y un fallecimiento por COVID-19. Para un total de 276 casos y 19 defunciones.

Los municipios de Oaxaca que presentan su primer caso de covid-19 son:

Santiago Jamiltepec, reporta su primer caso positivo por COVID-19.

Santa María Tonameca, reporta su primer caso positivo por COVID-19.

Magdalena Tequisistlán, reporta su primer caso positivo por COVID-19.

Las estadísticas por municipio son como siguen:

Santiago Pinotepa Nacional, 6 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 20 casos y 1 defunción.

San Pedro Mixtepec, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 08 casos.

Santo Domingo Tehuantepec, 2 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 11 casos y 2 defunciones.

Salina Cruz, un nuevo caso positivo y un nuevo fallecimiento por COVID-19. Total 31 casos y 4 defunciones.

Tlacolula de Matamoros, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 10 casos.

Asunción Nochixtlán, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total siete casos.

Magdalena Apasco, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 09 casos.

Soledad Etla, reporta su segundo caso positivo por COVID-19.

Villa de Zaachila, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 30 casos y 02 defunciones.

Santa María Atzompa, un nuevo caso positivo por COVID-19. Total 53 casos y 06 defunciones.

Tlalixtac de Cabrera, 2 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 03 casos.

Santa Lucía del Camino, reporta 3 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 35 casos.

Santa Cruz Xoxocotlán, 3 nuevos casos positivos por COVID-19. Total 69 casos y 05 defunciones.

Por Jurisdicción sanitaria, los valles centrales siguen ocupando el primer lugar con 720 casos confirmados, siguiéndole la de Tuxtepec con 115 casos de covid-19 y el Istmo con 81.

Al corte de este día también dieron a conocer que en la ciudad de Tuxtepec, el cupo hospitalario se encuentra al 100%.

Por lo tanto, las autoridades de salud y el gobierno estatal piden a la ciudadanía acatar más que nunca las medidas sanitarias para evitar la propagación de este virus, como el quédate en casa, el uso de cubrebocas, la sana distancia y el gel antibacterial.

