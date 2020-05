ONU Mujeres, asesora a municipios oaxaqueños sobre violencia de género

-SMO invita a participar en las actividades virtuales por el Día Naranja

-Se conocerán las acciones que desde lo local se realizan para prevenir y poner fin a la violencia de género contra las mujeres

Comunicado

Oaxaca de Juárez. Oax. 24 de mayo de 2020. En el marco del Día Naranja y con el objetivo de propiciar un diálogo intercultural entre ONU Mujeres México, titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y Enlaces de Género, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) organiza el Conversatorio “Prevención de la violencia de género en instituciones y comunidades”.

La titular de la SMO, Ana Vásquez Colmenares Guzmán informó que dicho evento se llevará a cabo este lunes 25 de mayo a las 12:00 horas a través de la página de Facebook de la dependencia https://www.facebook.com/SMOGobOax/ y el registro será en la siguiente liga https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2zItN3zhRsupEs–n80_nQ para reflexionar sobre el origen, significado e impactos del activismo mundial denominado “Día Naranja”.

Asimismo, la funcionaria estatal dijo que se conocerán las acciones que desde lo local se realizan para prevenir y poner fin a la violencia de género contra las mujeres. De igual manera, se llevará a cabo la conferencia magistral “Día Naranja, su origen, significado e impactos”, la cual será impartida por la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque.

La ponente invitada es licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional de Antropología e Historia de México, cuenta con dos Maestrías, una en Antropología por la Universidad de Londres, y otra de Evaluación de Políticas Publicas por la Universidad Complutense de Madrid.

En tanto, las titulares de las IMM de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Joselyn Liliana Alonso Cruz e Irene García Sumano, respectivamente, compartirán “Experiencias de estrategias comunitarias del Día Naranja”.

Por su parte, la Enlace de Género del Consejo Estatal para la Prevención del Sida (Coesida), Leydi Vilma Ramírez Pérez y de la Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO), Aleida Escamilla Ramírez participarán con el tema “Experiencias de acciones del Día Naranja en el ámbito institucional”.

Cabe mencionar que el Día Naranja es un llamado al activismo mundial para generar conciencia, actuar y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, que busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas y promover la cultura de la no violencia.

La encargada de la política de igualdad entre mujeres y hombres en Oaxaca reitera su llamado a la sociedad en general a participar en las acciones virtuales del Día Naranja y conocer el trabajo de la institución más cercana a la ciudadanía, que son los municipios y su estructura dedicada a transversalizar la perspectiva de género desde lo local.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario