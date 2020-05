Oaxaca está por entrar al pico más alto de la pandemia, importante conocer cómo actuar ante síntomas COVID-19

Instala SSO hospital Móvil para reforzar la red de nosocomios ante emergencia sanitaria.

Oaxaca tiene el 60% de disponibilidad de camas para la atención de pacientes COVID-19.

El uso correcto y constante del cubrebocas reduce en un 80% el riesgo de contagio del nuevo coronavirus

Oaxaca de Juárez, Oax.– Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) alertan a la población para que de manera responsable refuerce las medidas de mitigación por la pandemia, ya que la entidad está por entrar al pico más alto de contagios por COVID-19.

La institución detalló que el Gobierno del Estado activó el plan de señalización de zonas de riesgo, para que la ciudadanía identifique los lugares donde existe una mayor transmisión de la enfermedad y evite acercarse, o que, en caso de tener que hacerlo, tome las medidas preventivas recomendadas.

Estos anuncios serán colocados en lugares como mercados, transporte público y centros de venta de víveres, entre otros, con mensajes como “¡Alerta! Zona de alto contagio”, con el objetivo de que las y los oaxaqueños se resguarden en casa y que las salidas indispensables para la compra de víveres las realice solo una persona por cada hogar.

Los SSO explicaron también que, al utilizar mascarillas de protección de manera correcta y constante, se reduce en un 80% el riesgo de contagios de la patología respiratoria.

Así también, enfatizaron que el estado cuenta con el 60% de capacidad hospitalaria para la atención de personas contagiadas por COVID-19; sin embargo, detallaron que el mayor número de camas ocupadas se encuentran en los nosocomios de las zonas urbanas, en donde se ha concentrado el mayor número de pacientes.

Por ello, y ante el incremento de casos, principalmente en las Jurisdicciones Sanitarias de Valles Centrales y Tuxtepec, se colocó en las inmediaciones del nosocomio de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, ubicado en Reyes Mantecón, un hospital móvil con la capacidad de 50 camas, lo cual requirió una inversión de aproximadamente 16 millones de pesos.

Lo anterior, con el fin de reforzar la red de centros médicos de la ciudad de Oaxaca y poder dar cobertura hospitalaria a los pacientes con diagnóstico de gravedad media o a quienes salgan de terapia intensiva y necesiten espacio para la recuperación de manera aislada.

Precisaron que, como medida de cautela, una parte del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) se mantiene en cuarentena para protección del personal médico y de los usuarios.

La dependencia señaló que todas las unidades de Salud llevan a cabo el protocolo del TRIAGE a los pacientes con sospecha diagnóstica de COVID-19, con el fin de clasificar adecuadamente a los usuarios que requieran manejo en una unidad de cuidados intensivos (UCI), ya que la presencia del virus en las personas puede presentarse con distintos niveles de gravedad.

Enfatizaron que el personal del sector está plenamente capacitado para identificar los signos y evaluar si es necesario el servicio hospitalario, hacer una referencia a un centro de tercer nivel o cursar la enfermedad de manera ambulatoria.

Señalaron que se puso a disposición de la población los teléfonos 5168242 o 51 61 220, así como la aplicación móvil vía WhatsApp al 95131 23 122, para que las personas tengan información en tiempo real y puedan proceder antes de acudir a un hospital en caso de presentar síntomas de COVID-19.

Mencionaron que, si todas y todos los oaxaqueños se suman a las acciones de aislamiento social y se continúa de manera total con las medidas de higiene y limpieza, principalmente en los próximos días, se podrá regresar pronto a la normalidad de manera gradual, ordenada, segura y voluntariamente.

En este sentido, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa reiteró que esta es una semana crítica, “yo le pediría a la población que una vez más se quede en su casa sino tiene a nada que salir; y si tiene que realizar tareas esenciales que salga con su cubrebocas, que se lave las manos, y ante síntomas respiratorios mantener cuarentena y evitar acercamiento con personas de la tercera edad, pacientes crónicos, embarazadas y menores de edad”.

