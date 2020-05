Logros en primera etapa de atención a incidencias administrativas del magisterio, fruto del trabajo conjunto: Francisco Ángel Villarreal

-En atención a una de las principales demandas del magisterio se asignarán 543 claves presupuestales, además de que se ejercerán 100 mdp en pagos únicos a docentes

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de mayo de 2020.- Gracias al decidido apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de la voluntad política del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, aliado de las maestras y maestros en la mejora de la educación pública en la entidad, se han dado respuestas concretas para iniciar el proceso de solución a las incidencias administrativas generadas desde los años 2014 y 2015.

El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, enfatizó que estas acciones son el resultado de la estrecha coordinación que establecen la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Esteban Moctezuma Barragán y el organismo a su cargo para subsanar una de las principales demandas del magisterio oaxaqueño.

Es por ello que para fortalecer la labor de las maestras y maestros en la entidad, se atenderán en una primera etapa los Pagos Únicos a partir del mes de junio de este año con un importe de 100 millones de pesos en beneficio de más de 850 trabajadoras y trabajadores de la educación, con expedientes debidamente validados por el IEEPO y la SEP, detalló.

Asimismo, puntualizó que a la fecha, se han asignado 236 claves presupuestales a las y los trabajadores de la educación, y para el próximo mes de julio, se concretará la atención con 307 claves presupuestales más, para hacer un total de 543.

El director general del IEEPO afirmó que estas acciones son el resultado del compromiso establecido por los Gobiernos de México y de Oaxaca para mejorar la educación pública de los escolares del estado, así como para brindar mejores condiciones de trabajo a las maestras y maestros.

De esta manera, poniendo en el centro de las prioridades a las niñas, los niños y los jóvenes de la entidad, en los últimos tres años se han logrado importantes avances y acuerdos, mediante la realización de las 13 mesas tripartitas de trabajo entre la SEP, el IEEPO y el magisterio.

