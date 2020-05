En Veracruz, colocan réplica del Cristo Redentor para protección de sus habitantes ante covid-19

-Este fin de semana fue colocada la copia de la estatua ubicada en Rio de Janeiro, Brasil.

Las autoridades en Soconusco, Veracruz, colocaron una réplica más pequeña del Cristo Redentor en el municipio, con el fin de encontrar protección de sus habitantes ante el Covid-19.



Rolando Sinforoso Rosas, alcalde de este municipio, afirmó a medios locales que buscan reforzar la fe de los pobladores, que al igual que todo el mundo han sufrido las consecuencias por el virus.

“Creo que Soconusco, si de por si estaba prohíbo morirse, con esto no va a pasar nada primeramente Dios”, afirmó en declaraciones.

Fue en la cabecera municipal donde este fin de semana fue colocada la copia de la estatua ubicada en Rio de Janeiro, Brasil.

En este municipio hace un par de semanas fue colocada una manta donde se prohibía morirse de coronavirus, como una forma de concientizar a los ciudadanos de la pandemia.

