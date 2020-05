En Irlanda no se registran muertes por covid-19 en las últimas 24 horas

Milenio

En Irlanda, afirman que ninguna persona falleció a causa de covid-19 en las últimas 24 horas, es la primera vez desde el 21 de marzo, anunció este lunes el ministerio de Salud del país.

En conferencia de prensa el médico jefe Tony Holohan del ministerio, declaró: “En las últimas 24 horas, no se ha reportado ninguna muerte por coronavirus” . Irlanda ha reportado mil 608 fallecimientos por este virus, en una población de 4.9 millones de habitantes, así como 24 mil 698 casos.

No obstante, el funcionario de Salud advirtió sobre el “comportamiento anticipatorio” de algunas personas que se adelantan los consejos sanitarios dictados por las autoridades y que dan la percepción de tener menos riesgo de contraer el virus.

Holohan afirmó que mantiene “bajo revisión constante” el reducir el distanciamiento social, pero consideró que dos metros era un compromiso razonable por la situación del país.

La guía de dos metros era, como usar cubrebocas, “no es una cosa mágica por sí sola. La medida de dos metros no significa que todo sea seguro fuera de los dos metros y que todo menos de dos metros sea menos seguro, es un riesgo”, dijo.



