En cuarentena cuerpo de bomberos de Huajuapan

-Se presume que los elementos se contagiaron en las tareas de dispersión que se generan cuando la gente se forma en las plazas publicas municipales o afuera de los bancos a cobrar sus apoyos federales.

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades sanitarias y municipales del ayuntamiento de Huajuapan de León, declararon la fase de cuarentena en la estación de bomberos local donde se han reportado un brote de covid-19, donde hay 17 elementos contagiados, ademas del jefe de la unidad.

El Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos José Antonio Ramírez García, informó que ya se han tomado las medidas preventivas necesarias, advirtiendo que los elementos contagiados se encuentra en aislamiento domiciliario en espera de su resultado de laboratorio, y uno de los infectados se encuentra grave internado en un hospital habilitado por la secretaria de salud federal.

Dijo que de acuerdo a las indagatorias, el contagio ocurrió cuando los elementos del Cuerpo de Bomberos de Huajuapan, acudieron a dispersar a un grupo de migrantes procedentes de muchas partes de la región mixteca que cobraban sus apoyos federales en una banco. Y otros más, que lo hicieron formandolos en diferentes plazas públicas.

En el operativo, había mucha gente sin medidas de protección formaban grandes filas en un banco y se presume que alguno de los beneficiados estaba contagiado y ello, generó que el cuerpo de bomberos se infectara.

Ramírez García, dijo que hace unos días, uno de los bomberos afectados, comenzó a reportar temperaturas altas y de la noche a la manña ya no pudo respirar por lo que fue internado, detectándose que había sido contagiado de covid-19.

Al día siguiente se reportaron sintomas en 17 bomberos y en el jefe y coordinador de la unidad, que fueron atendidos de forma ambulatoria por personal especializado y se determinó su aislamiento domiciliario, mientras que la base y estación de bomberos se declaró en cuarentena.

Ramírez Garcia dijo que hay preocupación por que algunos de los bomberos contagiados, tuvieron contacto con más gente en la zona.

y por que algunos elementos contagiados participaron en una entrega de ayuda alimentaria a gente de bajos recursos y se teme que también haya un contagio masivo, entre estos beneficiarios.

El Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos José Antonio Ramírez García, recordó que cuando comenzó lo de la pandemia por el Covid-19 hubo gente que agredió al personal de Protección Civil, por el solo hecho de decirle que utilice el cubrebocas, “de lo que sí puedo lamentar, es el no haber sido tan estricto, de que la gente que no usa cubre bocas, haberlo retirado del lugar, por lo que es el resultado que ahora hay elementos contagiados.

Mencionó que a partir de estos contagios, el personal de protección civil ya no participara en los operativos de dispersión ni de sana distancia, por que esta en cuarentena, tendrá que hacerlo el ejercito o la guardia nacional.

Pidió a la gente y beneficiarias de los programas del gobierno federal y a los bancos, aplicar estrictas medidas de prevención por el riesgo de contagio por el covid-19 es alto.

“en su recomendación ya no debe haber filas afuera de los bancos recibiendo estos apoyos, la gente del gobierno federal, deberían entregarlos en los domicilios o habilitar pagos electronicos”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario