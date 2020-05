Dávila se hace la prueba de covid, da negativo

-Decidió hacérsela debido a que uno de sus directores dio positivo y sigue hospitalizado

Dora Timoteo

Tuxtpec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Fernando Bautista Dáivila, señaló que se hizo la prueba de covid-19, luego de que su Director de Desarrollo Social José Manuel Rangel, diera positivo a covid-19.

En el marco de la conferencia de este lunes, el Edil señaló que debido a que estuvo en contacto con el funcionario municipal quien sigue hospitalizado hasta el momento, decidió hacerse la prueba y el resultado fue negativo, y en el tiempo que no tenía el resultado decidió aislarse.

Así mismo al cuestionársele si hay más personal que dio positivo, dijo que algunos si han dado positivo a esta prueba, sin embargo no especificó cuántos son, además de que todos los que estaban en la dirección de desarrollo social, se aislaron para evitar más contagios.

En cuanto al programa alimenticio, que está bajo la supervisión de esta dirección, puntualizó que no se va suspender, y que lo van a retomar a partir de este martes, ya que aseguró que son actividades que no se pueden detener.

Así mismo debido a que en Tuxtepec se tiene 88 casos, hasta el corte de este domingo pidió a la ciudadanía seguir con las recomendaciones necesarias y sobre todo evitar salir de casa, e hizo además un llamado a los comerciantes a seguir con las cortinas abajo y sobre todo reiteró que seguirán con los operativos necesarios para evitar que el comercio no indispensable siga sin acatar las recomendaciones.

