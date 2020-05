Convoca Irineo Molina a la unidad, en lugar del pánico por COVID-19

-Solidaridad y comprensión en lugar de división y discriminación

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la contingencia que se vive por el COVID-19, el diputado federal Irineo Molina Espinoza llamó a la población a no caer en pánico, porque este provoca acciones irracionales, en cambio convocó a la unidad, a ser comprensivos, solidarios y apoyar a quienes estén enfermos o bien hayan perdido algún familiar a causa de este virus; no es momento de divisionismo ni de discriminación.

Hoy más que nunca debemos tener cuidado, dijo el diputado federal Irineo Molina Espinoza, por ello cuidemos a nuestras familias, sigamos las indicaciones de las autoridades de salud, y si puedes ¡quédate en casa! y si tienes que salir por favor ¡cuídate mucho!

¡Juntos, saldremos adelante!

