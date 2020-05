Contabilizan los SSO mil un casos positivos a COVID-19, quédate en casa

-Oaxaca cuenta con 62% de disponibilidad de camas con ventilador y con 67% de disponibilidad de camas de observación



-Este domingo se registraron 37 casos nuevos positivos y lamentablemente siete defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de mayo de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla informó que al corte de este domingo 24 de mayo, se tienen contabilizados 37 casos nuevos, que hacen un total de mil un casos positivos a COVID-19 en la entidad.



Detalló que se han notificado dos mil 619 casos, de los cuales mil 195 son negativos, 423 son sospechosos y están en espera de resultado por laboratorio, se han recuperado 509 pacientes y lamentablemente se registran 101 decesos.



Agregó que las siete nuevas defunciones registradas este domingo corresponden a una mujer de 56 años residente de Oaxaca de Juárez con diabetes tipo 2; un hombre de 63 años habitante de Santa Cruz Xoxocotlán sin comorbilidades; así como dos mujeres de 72 y 52 años vecinas de San Antonio de la Cal, una con diabetes y la otra sin comorbilidades.



También un hombre de 28 años residente de Oaxaca de Juárez con obesidad; así como un hombre de 63 años habitante de San Antonio de la Cal, con diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica; y un hombre de 63 años quien vivía en Oaxaca de Juárez con hipertensión arterial.



Casas Escamilla señaló que de los mil un casos positivos, por orden ascendente la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales presenta 681 confirmados con 51 defunciones, seguido de Tuxtepec con 102 y 18 decesos, el Istmo con 76 y 14 muertes, la Mixteca con 74 y 12 decesos, la Costa con 42 y cinco fallecimientos y la Sierra Norte con 26 y un deceso.



Agregó que los 37 casos nuevos se presentan en 15 municipios, Oaxaca de Juárez con ocho casos nuevos, Huajuapan de León con siete, Salina Cruz con cinco, San Juan Bautista Tuxtepec con tres, dos en la Villa de Zaachila, Nazareno Etla y San Lorenzo Victoria, respectivamente, entre otros.



El Secretario de Salud dijo que de los mil un casos confirmados acumulados a la fecha, 434 son en personas de 25 a 44 años de edad, 174 en 50 a 59 años, 140 de 65 y más años, 117 de 45 a 49, 60 de 60 a 64 años, entre otros; asimismo, se encuentran 391 casos en aislamiento y 509 recuperados.



Dio a conocer que hay 221 trabajadores del sector Salud con casos confirmados, de los cuales 108 son enfermeras, 88 médicos y 25 de otras áreas.



Señaló que al corte del 23 de mayo, Oaxaca cuenta con 62 % de disponibilidad de camas con ventilador, y con 67 % de disponibilidad de camas, de acuerdo al informe diario sobre coronavirus COVID-19 en México, de la Secretaría de Salud Federal.



Refirió que de las 101 defunciones, 61 son hombres y 40 mujeres, de las cuales 45 son de 65 años y más, 20 de 50 a 59 años, 13 de 60 a 64 años, 12 de 25 a 44 años, entre otros; la mayoría de los pacientes fallecidos padecían diabetes, hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e inmunosupresión.



El funcionario dijo que la sana distancia aún no concluye, por lo que es responsabilidad de todas y todos, “nos encontramos en una fase ascendente de casos, pero no debemos bajar la guardia”, refirió.



Subrayó que el quedarse en casa y salir únicamente a lo más indispensable como comprar alimentos o medicinas, así como la utilización de cubrebocas, el lavado de manos con agua y jabón, cuidar a los adultos mayores con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y menores de cinco años, deben ser acciones permanentes que debemos realizar.

