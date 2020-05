Chayuco es el agresor, no los triquis: MULTI y UBISORT

-Mencionaron que los habitantes de San Pedro Chayuco los agredieron con disparos de armas de fuego y una persona perdió la vida



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), denunciaron que habitantes de San Pedro Chayuco intentan invadir terrenos en la zona que limita con comunidades de Copala.



Además desmintieron la información que ha circulado en algunos medios de que MULTI y la UBISORT son los agresores, añadieron que ellos siempre han buscado resolver los problemas por la vía pacífica y del diálogo, incluso dijeron que tuvieron dos reuniones en el que se analizar.



Luego de estas reuniones, se acordó una para el pasado 10 de mayo, ahí se estaban llegando a acuerdos, relataron que esperaron durante una hora a que llegaran las autoridades de San Pedro Chayuco, sin embargo éstas no llegaron y los habitantes de la zona triqui empezaron los trabajos para construir una brecha en ese sitio.



Fue en ese momento cuando habitantes de San Pedro Chayuco los agredieron con armas de fuego, en ese incidente lamentablemente perdió la vida un joven, quien era originario de la comunidad “Ojo de agua” y era integrante del MULTI, además hubo una persona herida, militante de la UBISORT.



Estas declaraciones las hicieron en una conferencia de prensa a la que convocaron, ahí manifestaron que las autoridades de San Pedro Chayuco no quieres reconocer estos hechos y se hacen pasar por víctimas, cuando son ellos los agresores, incluso mencionaron que usan otra brecha por el temor de que sean detenidos por el delito de homicidio.



Asimismo indicaron que en esa brecha no hay personas del MULTI o de la UBISORT vigilando la brecha y mucho menos que estén realizando disparos al aire.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario