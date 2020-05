Aumenta en las últimas horas, ocupación hospitalaria en un 35% en la Cuenca por covid

-Hay 23 hospitalizados, de éstos 20 están graves

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – En el marco de la conferencia de este lunes, el Jefe Jurisdiccional Moisés Montalvo Asprón, dio a conocer que durante este fin de semana aumentó a un 35% la ocupación hospitalaria en la región, debido a que van a la alza los casos de covid-19.

El viernes tenían un 21% de la ocupación, con 14 casos y este lunes se tienen 23 personas hospitalizadas entre positivos y sospechosos, de éstos 20 están graves, y lo que aumentó del 21 al 35% de la ocupación hospitalaria.

Señaló que estos 20 pacientes graves podrían pasar a las sala de terapia intensiva y ocupar un ventilador, por lo que reiteró que es importante que se sigan con todas las recomendaciones para evitar que haya más contagios.

Dijo que siguen en el tenor de rebasar la capacidad y que esto provocará que no haya donde atender los casos. Así mismo, enfatizó que actualmente la capacidad que se tiene para atender a los pacientes que sean positivos a Covid, es de 13 ventiladores y 65 camas en total, de éstas 39 están en el IMSS, 8 en el ISSSTE, y en el hospital 18 además de que están condicionando más áreas en el nosocomio, sin embargo no serán suficientes en caso de que no se siga con las recomendaciones y la ciudadanía siga saliendo a las calles. Además puntualizó que diariamente se hacen unas 20 pruebas a personas que presentan síntomas de Covid-19.

Anteriormente hacían 2 o 3 pruebas, sin embargo en los últimos días hacen alrededor de 20, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir con las recomendaciones para evitar que haya más casos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario