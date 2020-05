Aprueba Cabildo de Tuxtepec Programa Emergente de Apoyo a Comerciantes para el Pago de Renta

-Se otorgará bajo la figura de un subsidio sobre el pago del predial o derechos de agua potable, alcantarillado, drenaje o limpia pública

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Cabildo tuxtepecano aprobó el Programa Social Emergente de Apoyo a Comerciantes para el Pago de Renta y Regularización de Adeudos de los meses de mayo y junio, con un techo financiero de ingresos propios de hasta 5 millones de pesos, como un apoyo a este sector afectado por la contingencia sanitaria que vive este sector como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

En Sesión Extraordinaria de Cabildo vía internet, el presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, mencionó que el 21 de abril se emitió un acuerdo de acciones extraordinarias para atender la emergencia en el que se ordena la suspensión de actividades no esenciales para mitigar la propagación del virus, instrucción que se ha ampliado de acuerdo al comportamiento de la pandemia.

Dávila dijo que como parte de las estrategias para contrarrestar el contagio del Covid-19 los gobiernos Federal, Estatal y Municipal han recomendado y solicitado a la población no salir de casa y el cierre de establecimientos comerciales lo que ha representado la escases de ingresos a los comerciantes.

El edil indicó que para contrarrestar los efectos de la pandemia el Gobierno Municipal se ha dado a la tarea de implementar programas para apoyar la economía de quienes se han visto afectados por esta contingencia, por ello propuso las reglas de operación y la aprobación del Programa Social Emergente de Apoyo a Comerciantes para el Pago de Renta y Regularización de Adeudos, mismo que fue aprobado por quienes integran el Cabildo.

El asesor financiero del Ayuntamiento de Tuxtepec, Omar Pérez Hernández, fue el encargado de explicar en qué consiste y cómo se aplicará este programa, señalando que con esta iniciativa se busca apoyar a los comerciantes con actividades no esenciales que se vieron en la situación de cerrar sus establecimientos y que tienen la calidad de arrendatarios porque tienen que rentar un local para realizar sus actividades comerciales y que se esfuerzan por transformar la realidad comercial y arriesgan su propio capital y que están saliendo afectados.

Expresó que este apoyo no será en efectivo sino que será bajo la figura de un subsidio sobre el predial o derechos de agua potable, alcantarillado, drenaje o limpia pública, pero que dependerá de la capacidad negociadora del arrendatario con el arrendador para obtener un descuento en las rentas para que puedan continuar con sus operaciones, acuerdo que será validado por la Dirección de Comercio y Turismo. “La población objetivo es el comerciante en su calidad de arrendador”, afirmó Omar Pérez.

El Presidente Municipal reiteró su respaldo a los comerciantes a quienes agradeció su aportación en esta difícil situación sanitaria y económica que hoy vive Tuxtepec, como en gran parte del país y el mundo, “Unidos es como saldremos adelante’, puntualizó.

Comentarios

