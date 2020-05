Tec de Tuxtepec, decide posponer regreso a clases

Habían informado que este 1 de junio regresaban a clases, sin embargo no hay condiciones

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que en un comunicado el Tecnológico de Tuxtepec había informado que el próximo 1 de Junio se continuaría con el ciclo escolar 2019-2010, decidieron no poner en riesgo tanto al personal como a estudiantes por lo tanto pospusieron el regreso a clases.

El comunicado, firmado por la administración detalla que en el municipio de Tuxtepec no hay condiciones para retomar las actividades por lo tanto seguirán con todas las recomendaciones del sector salud, y esto implica seguir en sus hogares.

Así mismo señala que seguirá la comunicación de maestros y alumnos, con la finalidad de que continúen con las actividades desde sus hogares, de igual forma reiteran al alumnado que estar al pendiente sobre cuando concluiría el semestre enero-junio 2020, y el inicio del ciclo escolar 2020-2021.

La casa máxima de estudios de Tuxtepec, también en sus redes sociales informó que a partir de este 25 de mayo se podrá realizar en línea el trámite de ficha de admisión para quienes serán de nuevo ingreso.

