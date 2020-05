Tras ser zona de riesgo de contagios, instalan filtros en Central de Abasto en Oaxaca

-Los filtros serán permanentes y son para dar a conocer las medidas de seguridad

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Tras darse a conocer que la Central de Abasto es una zona de alto riesgo de contagio de covid, este sábado las autoridades municipales implementaron más medidas y una de éstas fue la de reforzar con 9 filtros los accesos a este espacio.

Los diferentes puntos de los filtros de sanidad y de la sana distancia están ubicados en la Avenida Central y Periférico; el segundo en el Puente Guadalupe Victoria; así como en el Puente Valerio y Trujano, otro más en el Puente California; el cuarto en el Puente Bicentenario; el siguiente en Riberas del Río Atoyac y Periférico (Colonia Arboleda); el sexto el Periférico y la calle de 20 de Noviembre y el Octavo en Periférico y Nuño del Mercado.

Estos filtros están ubicados en las calles aledañas a la central de abasto y se instalaron para dar las recomendaciones al transporte público especialmente para que usen el cubre bocas, y que únicamente vayan 3 pasajeros, 2 en la parte de atrás y el chofer.

Así mismo en estos filtros también se les pide a los conductores que sigan con todas las recomendaciones necesarias, para evitar más contagios.

Los filtros serán de manera permanente y estarán las 24 horas del día, para reiterar las diversas medidas de seguridad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario