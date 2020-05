Seculta presentará la puesta en escena “Sana Distancia”

-Una coreografía que busca generar conciencia para erradicar la violencia de género

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de mayo de 2020. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), presentará a través de su página de Facebook www.facebook.com/seculta/ este lunes 25 de mayo, a las 15:00 horas, la puesta en escena “Sana Distancia”, que busca visibilizar y concientizar la violencia de género por medio del arte.

En el marco del Día Naranja, que se conmemora los días 25 de cada mes, la Seculta trasmitirá esta coreografía dirigida por la maestra Dayani González Fernández, quien en estos momentos de aislamiento por el COVID-19, busca generar conciencia a través de la danza sobre un tema como la violencia de género.

La idea y vida de “Sana Distancia” nació de la unión, entusiasmo y trabajo de diversas personas como la bailarina y coreógrafa Dayani González Fernández, quien es directora de la Escuela Cubana de Ballet Clásico de Oaxaca, y Romualdo López García, autor de la idea original y responsable de la producción ejecutiva; ambos con la asistencia profesional de Tonalli Victoria y la participación del maestro Gerardo Robles.

La puesta en escena busca a través de un esfuerzo artístico y compromiso social, sensibilizar a toda la sociedad y principalmente encontrar personas que busquen ayudar a combatir la problemática de violencia que se vive contra las mujeres, y que derivado del confinamiento por el COVID-19, ha incrementado.

Asimismo, a través de la danza, incentiva a las mujeres y sociedad a reflexionar, tomar decisiones y ayudar de manera inmediata.

Esta obra, que tiene una duración aproximada de cinco minutos, tiene ritmos muy apreciables diseñados coreográficamente para pasar de un movimiento lento a unos álgidos, buscando generar identificación comparativa, donde en una relación que comienza con ternura, se convierte en violenta pasando por sus matices.

Finalmente, la Seculta agradece a las y los involucrados de la propuesta coreográfica de “Sana Distancia”, quienes de manera solidaria se unen a esta acción para promover una vida libre de violencia; haciendo patente la cohesión entre las sociedades artística y civil, que junto con las instituciones, buscan enfrentar este problema social.

