Salir a la calle aumenta la probabilidad de contagio por COVID-19, quédate en casa exhortan los SSO

-Los SSO registran 94 casos nuevos a COVID-19, suman 902 acumulados en la entidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de mayo de 2020.- La subdirectora general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, informó que de acuerdo al comunicado técnico diario, este viernes 22 de mayo se han registrado 94 casos nuevos de COVID-19, con lo que suman 902.



Detalló que las personas que salen a la calle tienen una probabilidad más alta de contagiarse o contagiar a los demás, por lo que es de suma importancia quedarse en casa si no existe la necesidad de realizar actividades esenciales, ya que esto ayudará a disminuir la demanda de los servicios médicos y a aplanar la curva de contagios.



Añadió que en total se han notificado 2 mil 461 casos, de los cuales mil 104 son negativos, 455 son sospechosos y 430 pacientes se han recuperado. Los casos activos hasta el momento son 378.



Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales presenta 619 casos y 44 decesos; seguido de Tuxtepec con 93 positivos y 18 defunciones; el Istmo presenta 69 casos y 14 fallecimientos; mientras que la Mixteca tiene el registro de 63 y 12 decesos; la Costa 42 casos y cinco decesos; y la Sierra (Norte) 16 casos y una defunción.



Puntualizó que los cuatro fallecimientos registrados este viernes corresponden a una mujer de 52 años con diabetes, residente de Oaxaca de Juárez; otra más de 86 años con enfermedad cardiaca, quien vivía en Huajuapan de León; así como un hombre de 47 años de edad sin comorbilidad, habitante de Nazareno Etla; y un hombre de 89 años de edad con enfermedad cardiaca y tabaquismo, vecino de Huajuapan de León.



García Kavanagh dijo que los 94 casos nuevos se distribuyen en 25 municipios de la entidad, entre los que sobresalen: Oaxaca de Juárez con 35 casos, Santa Cruz Xoxocotlán con siete, con igual número San Juan Bautista Tuxtepec y Huajuapan de León, con seis casos la Villa de Zaachila, con cinco Santa María Atzompa y San Bartolo Coyotepec con cuatro, entre otros.



Señaló también que 378 casos se encuentran en aislamiento y 430 se han recuperado.



De los casos confirmados –dijo- 395 son mujeres y 507 hombres. Por tipo de atención, 267 fueron hospitalizados y 635 han sido ambulatorios.



Asimismo, por institución se han atendido 641 en los Servicios de Salud de Oaxaca, 130 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) régimen ordinario, 59 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 30 en el IMSS- Bienestar, 15 en la Secretaría de Marina (Semar), 13 en Petróleos Mexicanos (Pemex), ocho en Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y seis en otros hospitales.



La funcionaria dio a conocer que a la fecha, se han contagiado por el coronavirus 200 trabajadores del sector Salud, de los cuales 80 son médicos, 99 de enfermería y 21 trabajadores de otras áreas.



Refirió que de las 94 defunciones, la mayoría se presenta en el grupo de edad de los 65 años y más, seguido de 50 a 59 años y en tercer lugar de 25 a 44 años, siendo las comorbilidades asociadas a las defunciones la diabetes, la hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal, entre otras.



Finalmente, la Subdirectora General de Innovación y Calidad de los SSO volvió a hacer un llamado enérgico a las y los habitantes de los municipios afectados por el COVID-19 para que disminuyan la movilidad, se queden en casa y apliquen los protocolos de sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado las manos con agua y jabón.

