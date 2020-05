Gobierno de Tuxtepec suspende actividades presenciales por Covid-19

-Refuerza acciones para proteger la salud de la población y de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal decidió que a partir de hoy viernes 22 de mayo y hasta el 7 de junio se suspenden actividades presenciales en un número importante de las áreas que permanecían laborando en el palacio municipal, como medida de prevención de contagios de Covid-19, privilegiando la salud y la vida de los empleados al servicio del Ayuntamiento, así como de quienes acuden a realizar algún trámite a las diferentes oficinas de servicios.

El Director de Administración, Israel García Robles indicó que debido a que algunas personas tienen la necesidad de realizar algún trámite de carácter urgente y para no soslayar el estado de derecho que merecen los ciudadanos, se exceptúan de esta instrucción las áreas de Seguridad Pública, Recolección de Basura, Basurero Municipal, Panteones, Transporte, Alumbrado Público, Juzgado Municipal, Ingresos, Agua Potable y Alcantarillado, quienes deberán permanecer funcionando de manera regular para brindar atención al público en general.

García Robles destacó que esta es una medida para reforzar las medidas preventivas contra la transmisión del Covid-19 para evitar el contagio en la población, así como para proteger la salud de los trabajadores del Ayuntamiento.

Agregó que la Administración Municipal ha actuado de manera responsable desde la llegada del virus ya que aseveró: “somos servidores públicos y tenemos la obligación de comportarnos responsablemente en contra de una enfermedad que es real, que debe preocuparnos y ocuparnos con acciones que salvaguarden la salud de la gente, de los niños, adultos mayores y de las personas que padecen enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes, inmunológicas o respiratorias.

El funcionario exhortó a la ciudadanía que tenga que acudir a palacio municipal, así como a los empleados que estarán laborando, tendrán que cumplir con todos los mecanismos de seguridad que ha establecido la Secretaría de Salud sobre la protección para evitar más contagios de Covid-19.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario