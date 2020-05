Confirman siete casos positivos de covid, en cárcel de Tanivet

-Desde el inicio de la contingencia, se han realizado trabajos de sanitización y entregado equipo de protección al personal médico y administrativo del lugar

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de mayo de 2020.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), informa que luego de haber realizado las pruebas respectivas, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron siete casos positivos del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula.

Las siete Personas Privadas de Libertad, de los pabellones 1 y 4, se mantienen en aislamiento en el Área de Hospitalización de este Centro Penitenciario, donde están bajo vigilancia y observación permanentes, con las debidas precauciones sanitarias de acuerdo a los grupos de riesgo.

Cabe destacar que para garantizar el bienestar de las Personas Privadas de Libertad, personal administrativo, así como de Elementos de Seguridad y Custodia, desde el inicio de la contingencia en la entidad, la SSPO ha llevado a cabo las medidas de prevención y ha realizado trabajos de sanitización en este Centro Penitenciario.

También se han entregado de equipo de protección (cubre bocas, guantes y caretas o mascarillas) al personal operativo y médico del lugar.

El personal y la población penitenciaria que estuvo en contacto con las siete Personas Privadas de Libertad que dieron positivo a COVID-19, se encuentra bajo las mismas medidas de atención y observación médica.

Asimismo, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, se mantiene comunicación permanente con sus familias.

De igual manera, se ha solicitado a los SSO el monitoreo constante del desarrollo epidemiológico de los 11 Centros Penitenciarios de la Entidad.

