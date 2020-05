Ayuntamiento de Tuxtepec recibe equipo de protección del Gobierno del Estado

-150 caretas que se distribuirán entre empleados de las áreas que laboran principalmente en proporcionar los servicios básicos a la ciudadanía

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- En representación del Presidente Fernando Bautista Dávila, el regidor de Servicios Públicos del Gobierno Municipal de Tuxtepec, José Humberto Villamil Azamar, recibió 150 caretas que envió el Gobierno del Estado que serán destinadas para la protección de los empleados municipales que continúan laborando proporcionando los servicios básicos a la ciudadanía.

El concejal agradeció al Delegado de Atención Regional, Jorge Vera Vargas, así como al Coordinador de COPLADE, Sergio Arguello, la entrega de las 150 caretas y reconoció el trabajo y ayuda que el Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, realiza en la lucha para evitar continúe la propagación del coronavirus en la entidad.

Dijo que estos equipos de protección es requerida por los trabajadores para evitar el contagio del Covid-19 y se irá distribuyendo en las diversas áreas del Ayuntamiento, principalmente en las que trabajan al aire libre como son: Barrido, Limpia Pública, Agua Potable, Alumbrado y Basurero Municipal entre otros.

“En este Gobierno Municipal nos preocupamos por proteger a los héroes que no se ven pero que día a día se exponen al contagio del Covid,19”, asentó.

El regidor invitó a la población tuxtepecana a continuar manteniendo las medidas de prevención como son la sana distancia, uso de cubrebocas, gel antibacterial, y sobre todo a quedarse en casa ya que Tuxtepec se encuentra en la fase de ascenso en el pico de contagios y es necesario reforzar las acciones para garantizar la salud y la vida de los habitantes de este municipio y de la región de la Cuenca.

En la entrega, el Delegado de Atención Regional, Jorge Vera Vargas, afirmó que para el Gobierno del Estado es muy importante que el personal de las áreas operativas de los Ayuntamientos cuenten con su equipo de protección para evitar el contagio y la propagación del Covid-19.

Mientras que el Coordinador de COPLADE, Sergio Arguello, informó que para la región de la Cuenca del Papaloapan se recibieron 800 caretas de las cuales 150 le corresponden a Tuxtepec, para que los empleados que no han dejado de laborar puedan hacer frente a la lucha contra el coronavirus.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario