Ya suman 33 colonias y 5 agencias de Tuxtepec, con casos confirmados de covid

-Se reportan 75 casos tan solo en Tuxtepec, y 11 están distribuidos en otros municipios de la Cuenca

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Hasta el corte de este jueves los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportan en la región de la Cuenca del Papaloapan 86 casos confirmados, así como 44 sospechosos que podrían aumentar en las próxima horas, del total de casos en Tuxtepec hay 75, mismo que ya están distribuidos en 5 agencias y en 33 colonias.

Las agencias con casos son Buenos Aires El Apompo con 1 caso, Mazin Chico con 4, Santa Teresa con 2, San Bartolo con 3 casos, y la otra agencia es la Mina con 1 caso.

De las colonias están Geo con 2 casos, el Sureste Segunda Etapa con 4 casos, la Rosalía con 3, la Colonia Maria Luisa con 4, el Castillo con 4 casos, así como Infonavit Las Limas con 1 caso; la Lázaro Cárdenas reporta 5 casos de covid, la Santa Cruz 1 caso.

Además del Fraccionamiento Modelo con 1 caso, 4 en la Santa Fe, 1 en el Desengaño y la misma cantidad se reportan en Las Limas, el Yagual, y la Colonia Oaxaca; en la colonia Centro se tienen 4 casos, en el Rubí2, en la Ortega 1 y la Adolfo Mateos 2.

Las colonias que solo reportan 1 caso son Loma Alta, Sebastopol, Colonia Modelo, La Insurgentes, la 20 de noviembre, la Piragua, la María Eugenia, la 23 de noviembre, la San Nicolás de Bari, la Margarita y la Colonia del Carmen.

Así mismo las colonias Grajales reporta 1 caso, la Ex normal otro caso, y lo mismo reportan el Trigal y el Infonavit el Paraíso.

E lo que respecta a los otros 11 casos confirmados en la región, están registrados 2 en Soyaltepec, 4 en Loma Bonita, 1 en Chiltepec, así como 3 en Ojitlán y 1 en Jacatepec.

Comentarios

