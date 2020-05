Sexting seguro, en tiempos de COVID-19

-Es importante que ambas partes den su consentimiento para realizar dicha práctica; elegir una aplicación segura, la cual cuente con cifrado y notifique al momento si se realizó alguna captura de pantalla

Comunicado

San Bartolo Coyotepec, Oax. 22 de mayo de 2020.- El sexting puede ser una opción para el ejercicio de la sexualidad sin exponerse a Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), o COVID-19, durante el aislamiento social que se vive en nuestro estado y en el resto del país, indicó el psicólogo del Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida), Rubén Núñez Pérez.

Mencionó que el Sexting es un acrónimo de ‘sex’ sexo y ‘texting’ escribir mensajes y consiste en el intercambio de contenido erótico (fotos, videos o notas de voz), a través de aplicaciones en los dispositivos móviles.

Núñez Pérez destacó que todas y todos tenemos el derecho a disfrutar de nuestra sexualidad de manera plena, libre, responsable y consensuada, por ello indicó que antes de realizar esta práctica, las personas deben considerar ciertas recomendaciones.

“Para practicar el Sexting, es importante tomar varios cuidados al respecto, ya que se corre el riesgo de que al momento de intercambiar imágenes o videos a través de medios electrónicos con la pareja o cualquier otra persona, el contenido se filtre y se haga un uso indebido de éste, llegando a dañar la imagen, o inclusive la autoestima de la persona”, resaltó.

Puntualizó que es importante que ambas partes den su consentimiento para realizar dicha práctica; elegir una aplicación segura, la cual cuente con cifrado y notifique al momento si se realizó alguna captura de pantalla, y tenga la opción de chat secreto y autodestrucción del mensaje; utilizar un filtro específico para cada persona con la que se realice Sexting, ya que de esta manera, si se llega a divulgar el contenido, se sabrá quien la compartió.

“De igual manera es importante anonimizar el contenido, es decir, mientras menos información personal muestre la persona, menos riesgos habrá”, señaló.

El también capacitador explicó que exponer, difundir o reproducir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de medios digitales, es un delito que viola el derecho a la privacidad de las personas, y en el estado se sanciona de 4 a 8 años de prisión.

Por otra parte, mencionó que el autoerotismo y la autosatisfacción a través de la masturbación con el uso de juguetes sexuales, es una opción más que se puede realizar tanto en pareja como en solitario, ayudando así al autoconocimiento y los encuentros sexuales.

Finalmente, Núñez Pérez invitó a la ciudadanía a respetar la privacidad de las personas y a no divulgar o compartir contenido íntimo, erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la persona, así como de denunciar ante la instancia correspondiente cualquier acto que atente con la privacidad de las mismas.

