Se confirman 4 nuevos decesos por covid en Oaxaca

-Hay 94 nuevos casos confirmados y 455 sospechosos

Oaxaca, Oaxaca.- Al corte de este viernes los Servicios de Salud de Oaxaca, informa que hay 94 nuevos casos confirmados, 455 sospechosos 94 defunciones por covid-19 en la entidad.

La numeralia por municipios arroja que en Tuxtepec, hay 7 nuevos contagios, para un total de 82 casos y 15 defunciones por Covid-19.

En Huautla de Jiménez, se reporta su cuarto contagio por Covid-19.

La Heroica Ciudad de Huajuapan de León, existen 7 nuevos casos positivos y 2 nuevos fallecimientos. Con un total de 23 casos y 6 defunciones.

Zimatlán de Álvarez, reporta un nuevo caso positivo, con un total de 12 casos confirmados y 1 fallecimiento.

En Miahuatlán de Porfirio Díaz, hay un nuevo caso positivo por covid. Para un total de 6 Casos.

San Juan Bautista Guelache, también hay un nuevo caso positivo con un total de 5 casos.

Hasta el momento la jurisdicción sanitaria que presenta más casos confirmados es la Número 1 de los Valles Centrales con 619 casos confirmados y le sigue la Número 3 en la región de la Cuenca con 93 casos confirmados.

